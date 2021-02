«Meil on varjend, kust pildistame linde,» rääkis Unus. «Lund on praegu palju ja hiireviud ei suuda lume alt toitu kinni püüda. Hakkasime neile süüa panema. Iga päev käisid söömas 11 hiireviud ja kaks karvasjalg-viud. Kuna toitu kulub palju, mõtlesime, et pakume neile ka suvel/sügisel kokku ostetud kala, mis siiani sügavkülmas seisnud. Kuid viud kala suurt ei soovinud. Aga äkki oli toiduplatsil kohal hallhaigur, kellele need kalad väga hästi peale läksid. Sõi ära nii räimed kui ka ümarmudilad ja jäigi meie platsile käima.»