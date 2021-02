Konkurentsiametis on valminud aruanne elektri- ja gaasituru toimimisest viimasel paaril aastal. See keskendub muuhulgas ka Eesti jaoks põletavale küsimusele, kuidas on kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades tagatud varustuskindlus nii Eestis kui Euroopas. Sama küsimust lahatakse ka võrdse konkurentsi kontekstis ning selgitatakse, mida tähendab varustuskindluse norm – indikaator, mis on Euroopas varustuskindluse hindamisel kasutusele võetud.

Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse eesmärk on ambitsioonikas: olla süsinikuneutraalne aastaks 2050. Samas on EL üks maailma suurimaid ja jõukaimaid majandusi, mis on endiselt teravas sõltuvuses energia impordist. Kliimaneutraalsuse saavutamine on meie planeedi tuleviku jaoks äärmiselt oluline, kuid seda eesmärki silmas pidades on kogu Euroopa võtnud suuna fossiilsete elektrijaamade sulgemise poole. Sellega kaasneb aga küsimus varustuskindluse ja energiajulgeoleku tulevikust.