Jääb mulje, et meie juhid loodava vaid vaktsiinidele, aga praeguse tempo juures – ja ei ole just väga alust loota, et see oluliselt kasvada saaks – on meil 1. juuliks kaitstud ~ 125 000 inimest,ehk siis iga kümnes Eesti elanik. Vaktsiin aitab haigust kergemalt läbi põdeda, aga ei ole tehtud kindlaks, et vaktsineeritu peale kerget põdemist ei jää viirusekandjaks. Ka ei ole teada, milliseid tagajärgi läbipõdemine endaga kaasa toob. Vanematel inimestel võtab taastumine väga palju aega ja vaeva, ka on teada mitmeid sportlasi, kes ei saa oma endist vormi mitte kuidagi enam tagasi. Vaatame tõele näkku – vaktsiin aitab hooldekodusid ja haiglaid, eesliinitöötajaid, aitab hoida riigi toimivana, aga ei peata veel niipea viiruse levikut. Leviku tõkestamiseks aitavad vaid piirangud – seda näitab nende riikide valus kogemus, kes on juba «põrgust» läbi käinud ja välja tulnud.