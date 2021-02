Läti valitsus on vajadusel valmis airBalticut toetama

Läti valitsus on valmis vajadusel toetama riiklikku lennufirmat airBaltic, ütles teisipäeval Läti raadiole transpordiminister Talis Linkaits. Ta viitas asjaolule, et olukord lennunduses ei paista paranevat: pandeemia levib endiselt kogu Euroopas ja seega on reisiliiklus riikide vahel endiselt vähene. Mullu juulis toetas EL Läti valitsuse otsust investeerida kuni 250 miljonit eurot airBalticu aktsia­kapitali. BNS