Kinnisvaraeksperdid prognoosivad jaanuarikuise uuringu järgi tänavu kinnisvarahindade 10-protsendilist tõusu. Lehed on täis lugusid selle kohta, kuidas Tallinna kinnisvarahinnad aina kerkivad, keskmine ruutmeetri hind olevat juba 2200 euro piiri ületanud ja inimesed aina krabavad kortereid.

Hästi läheb korteriturul

Tegelikult on asi milleski muus, selgitas Pindi Kinnisvara juht Peep Sooman. Kui statistika järgi müüdi jaanuaris Tallinnas 951 korterit ja räägiti hinnatõusust, jäeti tihtilugu mainimata, et ca 40 protsenti müüdud korteritest olid uusarendused. Uusarenduste ruutmeetrihind ongi tavaliselt kallim kui vanemal korteril ja see ei tähenda sugugi, et Lasnamäel peaks sellist ruutmeetrihinda tasuma. Teine asi on seegi, et kui ühte kuusse koguneb näiteks mitu ülikalli luksuskorteri müüki, siis näiliselt on keskmine hind jällegi kõrgem, aga ei pruugi tingimata tegelikkust peegeldada.

Suurarendajate aktsiamuutused 2020. FOTO: Pm

Uusarenduste müügi rohkuse taga ei näe Peep Sooman samuti mingit buumi. «Võrreldakse eelmise paari kuuga, aga ei räägita asjast,» kurjustas Sooman kinnisvaramüüjatega, kellele on narratiiv tõusvatest hindadest ehk mokkamööda. Asi on eksperdi sõnul nimelt selles, et neil kuudel tehakse nii-öelda tasa eelmise aasta tegemata jäänud tehingud. Tehinguid tehti aga vähem ühelt poolt seetõttu, et osa arendajaid pani kevadel koroonahirmus arendused pausile ning kui nõudlus mõne kuu pärast taastus, polnud kortereid kärmelt võtta.

Teine põhjus oli proosaline: «Keskmine uusarenduse ostja on 25–35 aastat vana,» tõi Sooman statistika välja. Noored löövad tema sõnul koroonapiirangutele käega, sest neil on vaja edasi elada, olgu koroonaga või koroonata. Ning kui eelmisel aastal lõid pangad noortel hinge õige kinni, sest ootele pandi kõikide inimeste laenusoovid, kelle firma mingilgi moel riiklikke toetusi sai, siis nüüd on pangad rahakraanid taas lahti keeranud.

Kokkuvõttes kukkus korteritehingute arv Soomani sõnul mullu tubli 10 protsenti, nii et suurest kinnisvarabuumist on asi siiski väga kaugel.

Elamukinnisvaras on turg taas elavnenud, aga ei tea, millal langus tasa tehakse. Nordeconi juht Gerd Müller

See kõik tekitab olukorra, kus uusarendustes on justkui kerge defitsiit, sääraseid kortereid nõutakse rohkem ning seetõttu näib ka hind kõrgem. «Muus osas ei ole defitsiiti, pigem vastupidi: pakkumiste arv ei ole kõrge, aga elamufondi jõudsid Airbnb korterid, mida anti [turistide puudusel] pikaajalisele üürile,» selgitas Sooman.

Milliseks tänavu olukord kujuneb, on raske prognoosida. «Enne aprilli-maid ei saa hinnata, kuidas turg püsima jääb,» nentis Sooman. Mis aga on eriline, on see, et paljud korterid ostetakse ilma pangalaenuta ja n-ö investeeringukorteriteks, nii et turul on suurem raha, mis otsib paigutuseks kohta.

Jutu Tallinna tabanud ostubuumist lükkavad kindlalt tagasi ka arendajad-ehitajad. Merko Ehitus ja Nordecon tunnistasid, et samal ajal kui elamukinnisvaras elu jätkub, on teistes seg­mentides keerulisem. «Elukondliku kinnisvara turul ehk korteriturul on tõesti läinud üle ootuste hästi, aga peamiselt seetõttu, et kriisi alguses peljati hullemat. Samuti võib öelda, et 2020. aasta lõpus nähtunud tõus on pigem kevadel selgemate aegade ootuses edasi lükatud ostuotsuste mõju,» ütles Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

«Ootame veel 2020. aasta ametlikku statistikat, kui palju ehitus- ja kinnisvaraturg kukkus, aga see kukkus selgelt, ehitati vähem kui aasta tagasi,» rääkis Nordeconi juht Gerd Müller. «Elamukinnisvaras on turg taas elavnenud, aga ei tea, millal langus tasa tehakse. Riiklikud tellimused püsivad. Aga ärikinnisvara puhul ei teata ju, kui kaua me kodus töötame ja kui kiiresti e-kaubandus füüsiliselt kaubanduselt ostjaid ära võtab,» ütles Müller. See tähendab, et kaubanduspindade-ärihoonete potentsiaalsed ehitajad on praegu äraootaval seisukohal, kuidas koroonakriisi mõjud lahenevad ja piirangud kaovad.

Mõõdukas optimism

Ka Volkovi hinnangul on elamu- ja ärikinnisvaras toimuv kui öö ja päev. «Riik pani eelmisel aastal turule mõne suurema ehitusobjekti. Praegu on näha, et riikliku sektori tellimuste mõningane kasv ei ole katnud eratellimuste vähenemist ning projektide käivitamine on endiselt seotud suure määramatusega. Küll aga on nii riigil, kohalikel omavalitsustel kui ka eratellijatel väga tähtis investeerida projektide ettevalmistusse,» rõhutas Volkov.

Kurtmiseks Gerd Müller otsest põhjust ei näe. «Olen mõõdukalt optimistlik. Sektor on hästi vastu pidanud. Ei ole nii nagu eelmise kriisi ajal, kus oli linnapildis ikka suhteliselt palju pooleliolevaid ehitisi näha,» kiitis Müller. Kui eelmisel aastal kevadise kriisi ajal arvati, et ehk toob kriis ehitushinnad alla, siis selle kohta ütleb Müller, et töökäte puudus on sektoris olemas, seda süvendab ka asjaolu, et töötajad võivad pikaks ajaks karantiini sattuda. Probleem on ka selles, et ehitus on tööjõumahukas ala, võõrtöölised läksid aga kriisi tulles tagasi koju ning naasmine pole kinniste piiride tõttu kerge.