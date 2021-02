Tehnika lühiuudised

Biokeemiline analüüsilabor kleebitakse otse nahale

California San Diego ülikooli õpetlased on loonud suure hulga sensoritega plaastri, mille abil on võimalik lisaks organismi põhinäitajatele mõõta ka glükoosi- või piimhappesisaldust naha pinnale liikuvas higis. Loomulikult saab sellega määrata ka alkoholi- ja kofeiinisisaldust, ning kui sensormaterjale edasi arendada, siis ka mis tahes muude ainete esindatuse määra organismis. See annab võimaluse hinnata, kas näiteks vererõhukõikumised pärinevad alkoholist või kofeiinist või on sel muud põhjused. Selline plaastersensor on mitteinvasiivne: ükski elektrood nahapinnast läbi ei tungi.