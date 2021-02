Kohal on viis ekipaaži Eesti ajakirjanikke, kes on valmis küsitlema vahi alt pääsevat Kersti Krachti – Eesti poliitajaloo suurima korruptsiooniskandaali üht peategelast, endise rahandusministri Martin Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) nõunikku –, kuid ligi tunnise ootamise jooksul satutakse peale peamiselt vanglatöötajatele, kes suunduvad kodu poole, vastlakuklikarbid näpu vahel.

Üks valges mantlis vanglast väljuv naine ehmub ajakirjanike liikumise peale sedavõrd, et otsustab lausa tagasi vanglasse minna. Ligikaudu saja meetri kauguselt on keeruline inimestel vahet teha.

Elu jätkub nagu varem

Tundub, et Kracht on osanud advokaati oodata ja on pruuni vanglakombinesooni oma isiklike riiete vastu vahetanud, sest mõne minuti möödudes astub ta koos Nääsiga vabaduse poole. Tumedas karusnahkse kraega mantlis, pilk maas ning must prügikilekott mingisuguse riidekraamiga üle õla. Nääs ja Kracht vestlevad, nagu oleks see lihtsalt üks tavaline päev nende elus. «Täna juba just jälle Postimees kirjutas lehes...,» püüab meie mikrofon ka aia tagant ühe Krachti lause kinni. «Ma lugesin jah...» vastab Nääs. «Jajah...» tõdeb Kracht ja astub kaamerate valgusesse.