Esimese asjana tabab näitusekülastajat saali astudes see, kuidas näitus tema kujutluse liikvele lükkab. Narva galerii saalist on saanud isevärki labürint, mis on korraga muinasjutuline ja ulmeline. Liikuda võib siin vabalt, vales suunas kõndida pole võimalik. Näituse ruumi- ja värvilahendus on samuti pööraselt võimas: mõnusalt julged värvid galerii seintel tagavad selle, et kõik on sidus, ent samas muutlik ja eripalgeline. See väljapanek on täiuslikult tasakaalus: iga kunstniku teosed võivad sobival hetkel esile tõusta ning kogu näituse oma näo järgi ümber teha. Ühtlasi on uskumatu, kui täpselt on pandud niivõrd erinevad kunstnikud omavahel riimuma: keegi ei hakka kedagi teist sööma, kõigi teosed täiendavad, aga ka täpsustavad (!) kõigi ülejäänute loomingut. See on ehmatavalt ilus kooslus.