Teadusnõukoda analüüsis seda olukorda ja vaatas ette. Üldine soovitus oli, et me peame R-i, mis praegu on 1 või 1,15, alla tooma. Covid-19 on praegu haaranud kõik elanikkonnakihid, seega, kui võtta mingeid meetmeid, peab see puudutama kõiki elanikkonnagruppe.