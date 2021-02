Võib öelda, et tegemist on saksa täpsusega kavandatud optimismiga: panused taastuvenergeetilisse innovatsiooni ning vesinikutootmise tehnoloogiatesse lubavad tulevikus rohelise vesiniku hinnaks 1,5 eurot kilogrammi eest. Saksa autotööstus peab plaane, et kasutusse võtta ühe laadimisega 2000 kilomeetrit läbida suutvad elektriautod. Eestiski on põhjust küsida, kuidas tagatakse elektrienergia varustuskindlus ilma tuumajaamadeta. Saksa majanduse suunamuutustest ja nende tagamaadest räägib Postimehele antud intervjuus Eesti suursaadik Berliinis Alar Streimann.