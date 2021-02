Kriminaaluurijast väikelinna politseinikuks tagandatud Joe Deacon (Denzel Washington) saadetakse töölähetusse Los Angelesse. Tema ainus ülesanne on tuua jaoskonda tagasi laborisse saadetud ekstravagantsed saapad, mille alusel saaks mõista süüdi pisisuli, kuid asjad ei lähe päris nii sujuvalt ning nõnda on Deacon sunnitud veetma öö Los Angeleses. Enne kui ta arugi saab, on ta kaasatud uurija Jim Baxteri (Rami Malek) mõrvajuurdlusesse, kus võiksid kasu tuua tema pikaajalised kogemused LA allilma süngemal tänavapoolel.