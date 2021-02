Äriidee kasvas välja elust enesest. «Iga päev nägin, mida kõige rohkem vaja oleks, aga ei ole kuskilt võtta,» teatab Martin Mändla. Mees on kokk, tema kuningriigiks on köök, kus ta erilise kirega teeb liharoogi ning salateid. «Oli vaja midagi, mis annaks maitset ja teeks garneeringu kenaks. Võrseid kasutan ma praegu iga toidu juures – panen steigile, salatile, võileivale, no ma ei kujuta ette enam, kuidas ilma saaks. Peab ju vaatama, et vegerastid, kes liha ei söö, saaksid ka elust mõnu tunda.»

Äripartner Silver Lankus vaatas asja aga sootuks teise kandi pealt. Noormees on elus kõvasti sporti teinud ja seetõttu hästi kursis toitumise ja treeningu keerulise maailmaga. «Kogu aeg käib mäng, kuidas saada palju energiat, aga mitte süüa ennast seaks,» naerab silmapaistvalt heas vormis Silver. «Võrsete puhul ongi trikk selles, et energiat ja elujõudu saab sealt palju, kaloreid vähe. See on uuringutega kindlaks tehtud – 40 korda rohkem vitamiine kui valmis viljas. Mega ju!» Mikrovõrsetes on seedimist soodustavad ained, nii et nende toel saab keha ka piraka praega paremini hakkama. Lisaks leidub klorofülli, mis puhastab keha mürkainetest, parandab verekoostist ning mõjub noorendavalt.