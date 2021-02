Mõne aasta eest surnud Rootsi meditsiini- ja statistikateadlane Hans Rosling oli tõeline andmefänn ja andmearmastuse populariseerija. Tema raamatut «Faktitäius. Kümme põhjust, miks me maailmast valesti mõtleme – ja miks asjad on paremini, kui sa arvad» pidas Bill Gates üheks kõige harivamaks raamatuks, mida ta lugenud on.