Presidendi vastuvõttu ei toimu, mis saab Eesti moemajadest?

Ma arvan, et EV vastuvõttu ei peaks kutsuma suureks moesõuks. Eelkõige on see meie kodumaa sünnipäev, kuhu kutsutakse teenekad inimesed. Kogu ürituse pearõhk pole siiski rõivastusel, kuigi protokollist peaksime lugu pidama. /jätkub/

Mammu Couture’i kleite kantakse meeleldi uhkematel juubelitel, galadel. Ja miks ka mitte! See, et me ei ole Hollywoodis sündinud ja punaseid vaipu rullub vähem lahti, ei tähenda, et kogu see ilu peab meie kaunitel Eesti naistel kandmata jääma! Olen isegi restoranis käinud over the top kleidiga ja tundsin ennast ülimalt hästi. /jätkub/