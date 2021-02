Kas vaktsineerida või mitte? Küllap on selline mõte käinud läbi paljudest peadest. Meditsiinitöötajatel ja teadlastel on olnud lihtne oma valikut teha. Olles oma eriala tõttu kursis vaktsiinide väljatöötamise loogikaga, nende toimemehhanismidega, vaktsiinide tõhususe ja ohutusprofiili kontrollimise korraldusega, ei jää kõhklustele palju ruumi: ainus variant, mis jääb, on lasta end vaktsineerida. Arstide ja õdede puhul toetab seda valikut ka vastutus oma patsientide ees. Kuigi on teada, et praegu kasutusloa saanud vaktsiinidest ei taga ükski steriliseerivat immuunsust (st haigega kokku puutudes ja nakatudes on võimalik viirust edasi kanda ise haigestumata), siis uuemad uuringud annavad lootust, et eritatav viiruse hulk ja viiruse levitamise periood on vaktsineeritutel nakatumise järel oluliselt väiksemad.