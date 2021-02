Euroopa Inimõiguste Kohus nõudis Navalnõi vabastamist

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) andis eile Venemaale korralduse vabastada kohe Kremli-kriitik Aleksei Navalnõi, öeldes, et tema elu on vanglas ohus. Venemaa on kohustatud täitma EIK otsuseid, kuigi praktikas ei pruugi Venemaa seda teha. Venemaa väitel ei ole mingit õiguslikku alust Navalnõi vabastamiseks. AFP/BNS