Miljoneid majapidamisi mõjutavad voolukatkestused on kõige rängemalt halvanud Texast, kus krõbeda külma käes on vooluta jäänud üle nelja miljoni ettevõtte ja kodu. 250 000 inimest on voolu kaotanud Apalatšide piirkonnas, veel samapalju Oregoni osariiki tabanud jäävihma järel.