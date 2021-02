Kuid täpseid kokkuhoiukohti ei soostu minister otse välja tooma. «Eelarvedistsipliin on minu meelest hoiaku küsimus, mis peaks olema avalikus sektoris iseenesestmõistetav. See tähendab, et iga maksumaksja eurot kasutades tuleb kaaluda, kas seda kasutatakse kõige efektiivsemal viisil. Meil tuleb üle vaadata see pool, mis on need tegevused, mida on tehtud inertsist,» ütles Pentus-Rosimannus Kuku raadio «Majandusruumis» ja hindas, et selliseid tegevusi on ministeeriumides üksjagu. Ta tõi näiteks, et ka väikeste, paarituhandeste summade puhul on mindud riigireservist juurde küsima, ning avaldas imestust, kas ministeeriumis sellist summat tõesti teisiti ei leita.