TransferWise’i endistest töötajatest on saanud edukad iduettevõtjad

Nii nagu räägitakse Skype’i maffiast ehk nendest Skype’i endistest töötajatest, kes on nüüd ise sukeldunud ettevõtlusse ja rajanud oma idufirmad, on ka Skype’i maffia säravaima liikme Taavet Hinrikuse kaasasutatud TransferWise’i juurde tekkinud oma maffia, kes rahaülekannete ettevõtte aktsiate müügil järelturul saadud raha eest on loonud oma iduettevõtted.