Täna õhtul veidi pärast kella üheksat Eesti aja järgi alustab Perseverance (ingl visadus) kõigi aegade kõige keerulisemat maandumist Marsi pinnale. Maandumise sihtpunkt on Jezero kraatrina tuntud pinnavorm planeedi ekvaatorist veidi põhja pool. Kogu operatsiooni teeb tavapärasest keerulisemaks kraatri kaljune ja liivaluidetega kaetud reljeef – kui seni on Marsil laskumine õnnestunud vaid pooltel missioonidel, siis seekordne on eriti keeruline.