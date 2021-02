FOTO: Christian Ohde Via Www.imago-images.de/Scanpix

Loodav eelnõu muudaks vaenukõne senise defineerimise ja selle eest määratavad karistused karmimaks. FOTO: Christian Ohde Via Www.imago-images.de/Scanpix

Detsembris riigikogus maha hääletatud vaenukõne eelnõu on nüüd taas ettevalmistamisel. Et võimuliidu jõujooned on paari kuuga muutunud, ei tule eelnõu seekord opositsiooni suurimalt erakonnalt, vaid peaministripartei Reformierakonna eestvedamisel valitsusest.