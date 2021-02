Tellijale

Junior Achievement Eesti on peagi juba kolmkümmend aastat tegelenud koolidele majandus- ja ettevõtlusõppe programmide loomise, õpetajate koolitamise ning õpilasfirmade ergutamisega. Selle aja jooksul on paljud õpetajad saanud osavateks juhendajateks, oleme ekspertide ja praktikutega koostöös loonud hulgaliselt materjale, õpikuid ja muid õppevahendeid. Loodud on üle 4600 õpilasfirma.

Esimestel aastatel tegelesid noorte ettevõtted peamiselt lihtsate asjadega: koolis peeti kohvikut, müüdi morssi, komme jne. Ligi kolmkümmend aastat hiljem on meie noorte ettevõtted noppinud mitmel korral Euroopa parima õpilasfirma tiitli, tooted ja teenused võistlevad kvaliteedilt suurte ettevõtetega, õpilased leiutavad ise täiesti uusi tooteid ning nii mõnigi ettevõte on edasi arenenud päris ettevõtteks. Rääkimata nendest paljudest õpilastest, kes tänu varasele kogemusele on kiiresti lennanud ettevõtluse taevasse.