Keegi peaks Hiina Kommunistlikule Parteile ütlema, et ta ei jamaks Eesti, Läti ja Leeduga. Need kolm riiki olid oma Nõukogude okupantidega võrreldes tõepoolest väikesed. Kuid nagu väikesed kivid suures masinas põhjustasid nad selle lagunemise.

Nüüd teevad Balti riigid seda taas, ajades rööbastelt maha Pekingi režiimi Ida-Euroopa-poliitika paraadsündmuse, 9. veebruari 17+1 tippkohtumise. Tõsi, Balti riikide elanike arv kokku on vähem kui üks kahesajandik Hiina 1,4 miljardist. Kuid neil on midagi, mis Pekingi jõhkarditel puudub – moraalne enesekindlus.

Näiteks nende keeldumine nõustumast Molotovi-Ribbentropi pakti ja Euroopa kuritegeliku jagamisega ei olnud ajalooline pedantsus. See paljastas Nõukogude impeeriumi alusvale, et NSV Liit on rahvaste ja rahvuste vabatahtlik liit. Leedu hulljulge iseseisvuse taastamise väljakuulutamine märtsis 1990 oli hävitav löök nõukogude võimu legitiimsusele.