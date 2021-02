Eesti lühiuudised

Eestis avastati esimene LAVi koroonatüve kandja

Eestis on sellel aastal sekveneeritud ehk järjestatud viiruse genoomiga 362 koroonaviiruse proovi – neist 45 puhul avastati Briti mutatsioon ja ühel Lõuna-Aafrika mutatsioon, mis on sisse toodud Tansaaniast. 21 Briti tüve juhtu on Eestisse sisse toodud, neljal juhul on Briti tüvi leitud lähikontaktsete seas. 19 juhtu on riigisisesed ning nende puhul on nakatumispaik teadmata. Kõik inimesed on isoleeritud. PM