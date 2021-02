Tulihing, teadlane, kokk ja kirves

Gram-Of-Fun on küll Eesti bänd, aga kuulajaid on neil üle maailma. «Ükskord vaatasime, mis see nüüd on – kuulamine Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas. Siis selgus, et sõber Kaarel on parasjagu seal,» räägib Philgood. Kõik naeravad mürinal. «Eesti publik on number üks, aga USA, Suurbritannia, Soome kuulajad on ka üleval. «Eesti laulu» hullusega on tulnud pöörasel hulgal kuujalaid üle Euroopa. Ma ei kujutanud ettegi, et see nii kaugele ulatub. Kogu aeg tuleb bändi postkasti küsimusi ja kommentaare, et just avastasime teie loo, hoian pöialt, nii lahedad olete!»