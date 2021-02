Kirjavahetusest selgub, et Hillar Teder tegutses Krimmis teadlikult pärast selle annekteerimist. Samuti kasutas ta oma Krimmi-projektide rahastamiseks kohalikke Ukraina ja Euroopa panku, teades sealjuures, et see on ebaseaduslik – ta isegi kirjutab sellest.