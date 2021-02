Reisi lühiuudised

Helsingis plaanitakse laevaliikluse ümberkorraldusi

Helsingi linnavalitsuses on valminud plaan, mille järgi lõpetataks tulevikus autopraamide liiklus Eteläsadamas ning kõik Stockholmi suunduvad reisiparvlaevad suunataks ümber lahe teises kaldas asuvasse Katajanokka sadamasse, kus praegu maabuvad näiteks Tallinna ja Helsingi vahet sõitvad Viking Line’i laevad. Kõik Eestisse suunduvad reisiparvlaevad tahetakse aga viia Länsisadamasse, mida praegu kasutavad näiteks Tallink ja Eckerö Line. PM/Matkaviikko

Air Namibia lõpetas tegevuse

Namiibia rahvuslik lennufirma Air Nambia on lõpetanud 11. veebruarist lendamise, reisijail soovitatakse oma rahalised nõuded registreerida meilitsi, kuigi on ebaselge, kas sellel oleks ka mingit tulemust. 1946. aastasse ulatuva ajalooga lennufirma pidas ühendust Windhoek Eros Airporti ning mitmesuguste Aafrika sihtkohtade ja Londoni, Frankfurdi ja Müncheni vahel. Juba 2020. aasta oktoobriks oli koroonapandeemia tagajärjel pankrotistunud 40 lennufirmat üle maailma. PM

Marriotti juht suri pankreasevähki

15. veebruaril 2021 suri hotellhiiglase Marriotti president ja tegevjuht Arne M. Sorenson, kes sai pankreasevähi diagnoosi 2019. aasta mais. Veebruaris 2021 teatas Sorenson oma töökoormuse vähendamisest, et rohkem ravile keskenduda. PM/Hotelnewsresource.com

Kahanev reisijate arv teeb lendamise kallimaks

Heathrow’ lennujaam on leidnud lahenduse kahaneva reisijate arvu juures sissetuleku säilitamiseks: need, kes lendavad, peavad rohkem maksma. Uus lisamaks juba ennegi väga kulukas lennujaamas on 8,90 naelsterlingit (10,20 eurot) ja kannab nime «erakorraline regulatiivtasu». Varem maksustas Suurbritannia Heathrow’st välja lendavaid kliente 26 naela suuruse «Ühendkuningriigi lennureisijate tollimaksu» ja 17,77-naelase «Ühendkuningriigi reisijateveoteenuse tasuga». PM