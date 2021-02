Aga koroona-aasta suusamaraton, millele homme Otepääl start antakse, saab olema kõigist senisõidetutest erinev, vaevalt on hetke, et aknast pilk välja visata. Koroona-aasta tõttu ei oodata raja äärde ergutama publikut, tulemata jäävad välismaised maratonituristid, samas saab igaüks kasvõi oma kodumaja taga pargis Tartu maratoni sõita.

Maksta ei ole olnud millegi eest, ainult palju palveid, ükskõik kelle poole. On see taevaisa või maajumalad. Eks see oli asjade loogiline käik, ükskord tuleb see talv tagasi niikuinii. Kas ühel aastal või kümme aastat jutti, aga tuleb.