Kas eestlane suusatab tõepoolest Marsil?

Seda võiks teha Marsil, kui seal midagi targemat teha pole. Ja kui seal lund leiduks. Et lähed hommikul välja ja lihtsalt suusatad. Suusatad poolsada kilomeetrit. Läbid kümme korda viiekilomeetrist ringi, mis vonkleb kompaktselt nagu sõlmjas madu-uss baasi külje all, ümberringi hallid madalad taimestikuta künkad. Viimaseks kaheks ringiks tuleb venelane ka seltsiks. Ta on kõva, nagu venelased ikka sellistes kaugetes äärmuslikes paikades – olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister.