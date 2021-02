Kuulus Jäämees: me ei õpi end kaitsma, kui ei sea end kunagi ohtude kätte

Hollandlane Wim Hof (61) on tuntud selle poolest, et ilmselt on ta maailma kõige külmakartmatum inimene. Ta on seisnud jääga täidetud kastis tund ja 53 minutit, vallutanud Aafrikas 5895 meetri kõrguse Kilimanjaro mäe ja roninud Mount Everestil 7200 meetri kõrgusele, mõlemal puhul jalas vaid lühikesed püksid.