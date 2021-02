Valus haigus enne pulma andis uue elutõuke

Mul algas kõik sellest, et Eesti talved tundusid hästi pikad ja kurnavad, liiga pimedad ja külmad. Mitte et ma oleks kogu aeg tõbine olnud, aga aeg-ajalt tulid nohu ja köha ja külmetushaigused. Lisaks kadus talvel energia ära – lihtsalt ei jaksanud. Esimene lahendus elukaaslasega oli see, et läksime Eestist pooleks aastaks Lõuna-Ameerikasse. Järgmisel talvel seda võimalust enam ei tulnud, mistõttu tekkis küsimus, kuidas talvega hakkama saada.