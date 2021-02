Eesti Vabariigis ei ole ühtegi teist seaduseelnõu nii pikalt ja tulemusteta küpsetatud, kui seda on väärtuslike põllumajandusmaade kaitse. Seitse riigikogu koosseisu on ühtekokku istunud 24 aastat Toompeal, aga meie kodumaa kõrgeboniteedilised põllud ja viljakad mullad on ikka kaitseta. Huvigrupid – peenemas keeles öeldes: lobistid – on teinud riigikogulastele seni kuivalt ära. Ja uusasumid kerkivad linna serva nagu seened pärast sooja vihma.