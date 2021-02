Paljudes riikides on teadvustatud, et maa on piiratud ressurss, mille üle tuleb täpselt arvet pidada ja mille kasutust tuleb hoolikalt planeerida. Kas Eestis on sellest aru saadud? Meile võib tunduda, et maad palju ja rahvast vähe. Võrreldes suurte rahvastega ongi Eestis maad pillavalt palju.