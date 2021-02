Stockmanni saab minna toitu ostma enda pakendiga

Rohelise mõttelaadiga inimesed on ammu soovinud toitu oma pakendisse kaasa osta. Mõelge kasvõi sellele, et ühekordseks kasutuseks mõeldud viis grammi kaaluv plasttopsik sisaldab ise juba 85 protsenti sellest energiast (180 kilodžauli), mida sisaldab sellesse pakendatav toit. Võib ju küsida, kui palju see steriliseerimismasin siis energiat kulutab. Nagu väidetakse, on lampide võimsus seal 40 vatti, nii et umbes 10-sekundilise steriliseerimistsükliga kulutatakse 0,4 kilodžauli energiat.