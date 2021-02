Silver Sternfeldt on üks väheseid keskkonnapsühholoogia asjatundjaid Eestis. Ta rõhutab inimpsüühika ja keskkonna omavahelist tihedat seotust, sest end ümbritseva keskkonnaga suhestamata ei tule keegi toime. Sternfeldt räägibki, millega keskkonnapsühholoogia tegeleb ning mil määral sellega reaalses elus arvestatakse ja kuidas tuleks ideaalis seda arvesse võtta.

Psüühika ongi tegelikult aju ja keskkonna ühine nähtus, mis hoiab meid elus ja võimaldab kohaneda muutuvate keskkonnatingimustega. Kõige keskmes on stress. Organism püüdleb muutuvates keskkonnatingimustes homöostaasi ehk kehasisese tasakaalu poole, et hoida organismi parameetreid optimaalses vahemikus. Psüühika võimaldab hinnata ja prognoosida olukordi ning käituda vastavalt.

Homöostaasi saavutamiseks ehk keskkonnaga kohanemiseks peab organism vaeva nägema. See väljendub stressireaktsioonina. Stress mobiliseerib organismi ressursid ja valmistab keha ette stressoriga toimetulekuks. Mida kõrgemad on keskkonna nõudmised kohanemiseks, seda kõrgem on stressi tase.