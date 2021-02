Paljudel inimestel on sageli tunne, et mõne poliitika-, spordi- või äritegelase tõe moonutamine või lausvaletamine on ületanud taluvuse piiri. Skandaale on olnud igale maitsele: kurikuulus poliitik on kuulutanud end prillikivist puhtamaks, partei ebaseadusliku rahastamise kahtluse tõrjumiseks on hämatud jutuga ämma raha või eksmehe alimentide annetamisest, üldvalimiste eel antud lubadus EKRE väärtustega koostööd mitte teha on murtud ühe SMSiga, pärjatud treener on teinud päevikusse märkuse vaadata üle oma suuremad valed, minister on kasutanud avalikke ressursse isiklikes huvides jne.