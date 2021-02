Eesti Õdede Liit algatas eelmise aasta juunis tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised, mis on ­praegu sisuliselt peatunud. Valitsus ja riigikogu pisendavad kollektiivlepingu läbi­rääkimised tervishoiuasutustesiseseks teemaks, kuigi haigekassa rahastamise üle otsustavad just nemad. Lisaks kuuluvad rahandus- ning töö- ja terviseminister haigekassa nõukokku, seega sisuliselt otsustavad raha kasutamise ehk ka töötasude küsimust.

Tundub, et otsustajad loodavad tervishoiutöötajate südametunnistusele ja ametivandele. Lohutatakse end teadmisega, et ega kõik tervishoiutöötajad ikka ära ei lähe – neid on ju nii palju ja vabu ametikohti pole valida. Osaliselt ongi see tõsi.