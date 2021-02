Eesti lühiuudised

Valitsus lõpetas Louis Freeh’ rahapesu-uurimise lepingu

Eilsel valitsuskabineti nõupidamisel arutati, kuidas kaitsta rahvusvahelistes rahapesu-uurimistes parimal moel Eesti riigi huve. Kuna tegu on eelkõige uurimismenetluste ja õigusabialase koostööga, otsustas valitsus jätta Eesti esindamise justiitsministeeriumi ja riigiprokuratuuri hooleks. Lähikuudel tugevneb Eesti ja USA vaheline õigusalane koostöö, sest USAs astub ametisse Eesti justiitsatašee. Kolme miljoni eurose mahuga õigusnõustaja leping Freeh Sporkin & Sullivan LLPga aga lõpetatakse. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse (RE, pildil) sõnul kinnitasid Eesti uurimis- ja järelevalveasutused, et neil on oma USA partneritega head ja tihedad otsekontaktid ning aktiivne koostöö rahapesu-uurimiste raames toimib ladusalt. Uurimisi puudutav infovahetus on siiani toimunud ja toimub ka edaspidi kahe riigi asutuste vahel otsesuhtlusena. Kasvab on ka Eesti riigi võimekus USAs justiitsvaldkonnas oma huve esindada – Eesti saadab lähikuudel USAsse justiitsatašee, kelle üks olulisemaid ülesandeid on esindada ja kaitsta Eesti riigi huve suurtes rahapesu-uurimistes, et võimalusel ka tulevikus trahvide jagamisest osa saada. Valitsuskabineti otsusel lõpetatud õigusabi lepingu maksimaalne kogumaht oli kolm miljonit eurot. Praeguseks on riik Freeh’ advokaadibüroole tasunud 581 500 eurot. Lepingu lõpetamisel vabanev raha suunatakse muudeks rahapesuvastase võitlusega seotud tegevusteks. PM