Gruusia peaministri taganemine ei rahusta riigi poliittormi

«Tegin otsuse ametist lahkuda. Muidugi usun ja tahan uskuda, et see samm aitab vähendada vastandumist meie riigi poliitilises ruumis, sest olen veendunud, et meie omavaheline vastandumine ja vastasseis on suurim oht meie riigi tulevikule, selle majanduslikule arengule ja igasuguste kriiside ületamisele,» selgitas Gahharia.