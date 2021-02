Esimesed märgid võimutee libedusest on juba meie ees. Esiteks koroonapandeemia ja vaktsineerimine, millega tegelemise on valitsus ise kuulutanud esimeseks prioriteediks. Siin ei aita vaid korralised pressikonverentsid ja riigikogu infotunnis antud vastused, sest kui olukord on erakorraline ja tuleb rakendada erakorralisi meetmeid, siis peab ka informatsioon olema erakorraliselt hästi kättesaadav ja selge.