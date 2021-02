Tehnika lühiuudised

Berliini ehitatakse tavatult kõrge puitmaja

Puidust kõrghoonete ehitamine jätkub ning liigub lõuna poole. Berliini kavandatakse ristkiudpuidust ja betoonist 98 meetri kõrgust ning 29-korruselist hoonet. Selles on 18 000 ruutmeetrit mitmesugusesse kasutusse võetavat pinda ning hinnanguliselt läheb hoone maksma 90 miljonit eurot. Norra arhitektide kavandatud maja on kõrgem kui seni kõrgeim puitmaja, mis on rajatud Oslosse. See valmis 15. märtsil 2019. aastal ning sel on kõrgust 85,4 meetrit. Oslo lähedal Brumundalis asuva Mjøsa Torni elementide ehitamisel ja maja konstruktsioonide loomisel osales ka Eesti ettevõte Kodumaja AS. New Atlas/PM​