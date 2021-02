Vaenukõneseaduse kangekaelne kehtestamissoov on iseenesest märk millestki laiemast kui ainult soov üht seadust läbi suruda. Sellest nähtub, kuidas paljuräägitud infantiilistunud ühiskond on jõudnud ka seadusloome tasandile. Sest soov keelata teistel rääkida või mõelda seda, mis sulle ei meeldi, on ennekõike lapsik. Olemasolevad seadused kaitsevad juba inimeste õigusi, uue seadusega ei saavutata muud kui muidu nii pühaks peetud sõnavabaduse ebamäärast piiramist. Kas suukorvistamine kaotab maailmast mõne probleemi? Kas meelsusvabaduse ahistamine on kunagi viinud millegi muu kui totalitaarsete süsteemide ja sealt edasi lõpuks vältimatult mässude, revolutsioonide ja seeläbi vägivallani? Milleks vastutustundetult külvata seemneid, millest ei saa võrsuda häid taimi?