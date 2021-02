Tanel Kiik: ühiskonna sulgemisel on ränk hind ja see saab olla vaid ajutine meede

Ikka on alati neid, kes tahavad rangeid piiranguid, ja neid, kes tahavad leebemaid. Meil oli eelmises valitsuses pikki debatte, on ka selles ning tuleb kindlasti edaspidigi. Tänane otsus on loomulikult kompromiss. Minu ­sõnum nii avalikkusele kui ka valitsusele on see, et meil tuleb rahulikult peale vaadata veel ka teisipäeval, kui teadusnõukoda on vahepeal kogunenud, hinnanud neid piiranguid ja teeb omalt poolt ettepanekuid, vaadates nakatumise näitajaid, haiglaravi trende, muudes riikides toimuvat ja ka uusi tüvesid, mis paratamatult ohtu suurendavad.