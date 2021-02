Eelmisel aastal oli Eesti üks väheseid Euroopa Liidu riike, kes jättis miinimumpalga tõstmata, nii et praegu võib miinimumpalga saaja oodata kuus 584 eurot bruto. See jääb rahva tegelikest ootustest ja vajadustest kaugele maha, näitab verivärske CVKeskuse ja Palgainfo Agentuuri (PA) uuring. Nimelt küsitleti seal 10 000 inimest üle Eesti ja uuriti ka seda, milline peab olema igakuine sissetulek, et rahuliku südamega ots otsaga kokku tulla. Selleks summaks osutus 1156 eurot neto: teisisõnu, inimesed arvasid, et elamisväärne brutopalk peaks olema vähemalt 1397 eurot kuus. Hästi toime tulemiseks peaks Eesti inimesed saama vähemalt 1500 eurot kätte.