«Ükskord politseinik, alati politseinik,» saadavad kohvikukaaslased Hunkeleri asja ­uurima. Ta tunneb ohvrit. Austerlane Viinist, ­pensionil olev terava keelega kirjandus- ja teatrikriitik Heinrich Schmidinger, ühtlasi ka usin petangi­mängija. Ohvri juures on kaks ­petangikuuli, ­mõlemale sisse freesitud seitse ringi. Hetke­emotsiooni ajendil võtab Hunkeler ohvri kaelast viimase isale kuulunud Raudristi, mida mees oli kandnud kui amuletti, ning pistab selle taskusse. Ohvrile kuulunud ese annab Hunkeleri taskus endast märku kuni loo lõpplahenduseni.

Omal käel, justkui veidi vastumeelselt, juhtumit uurima asunud meeldiva olemisega vanahärra Hunkeler pendeldab korduvalt oma Baseli korteri ja Alsace’i maja vahel, sealuures mõnikord inkognito, sõites ringi mopeediga, maskeerununa naabrinaise kollasesse jakki ja kiivrisse. Kohtudes võimalike kahtlusaluste ja tunnistajatega, tuleb tal diskuteerida erinevatel teemadel: inimene on inimesele hunt; Schmidingeri mõrv on väikekodanlik; millised on teravasõnaliste kriitikute motiivid, samuti ei jää vestlustest välja päevapoliitika, maailmavaated ning lisaks ka II maailmasõja koledused.