Niisiis lüüakse lahti Patrick Deville’i «Katk ja koolera» ja satutakse sündmuste keskele või isegi lõpuotsa. On 1940. aasta kevad ja vanaldane mees – katkubakteri avastaja ja ristiisa Alexandre Yersin – lahkub Pariisist viimase lennuga enne sakslaste sissemarssi. Tõusnud õhku kursiga Saigonile – kuhu vesilennuk, kiirusega 200 km/h üle taeva roniv väike valge valaskala, jõuab kõigest nädalaga –, maandub lugeja Yersini tukkuma jäädes aga peagi tema lapsepõlvemaadele Šveitsis Vaud’ kantonis.

Isata poisi lugu – emale kuuleka, hea poisi lugu, kes kasvanuna evangeelse vabakiriku rüpes maanurgas, kus elu tähendab «elamise patu lunastamist» (lk 8), asub kiiresti Saksamaale Marburgi, siis juba Berliini ja viimaks Pariisi ülikooli pürgima. Õppides küll meditsiini, kuid unistades maadeavastaja karjäärist... vihjed tulevikule on antud.

Pariisis on Yersin marutõve alistaja Pasteuri õpilane, Pasteuri uurimisrühma ehk «väikese kamba» üks nooremaid liikmeid. Õpetaja suhe õpilasega kujuneb isalikuks ja paneb end maksma viimase hilisemaski elus. Pariisi-aja õpingute ja töö kirjeldused toovad mõttesse seoseid teiste selle perioodi Pariisi ja sealse arstiteaduse kohta loetud raamatutega; et seostest ja vihjetest kubiseb ka raamat ise, püsib lugeja legitiimsel pinnal.

Võtkem näiteks üks teine vastupandamatu seikleja, Axel Munthe ja tema «San Michele raamat». Munthe õppis Pariisis närvihaiguste spetsialisti Charcot’ juures umbes samal ajal Yersiniga ja käis kuulamas ka Pasteuri, kas võisid nad seal kohtuda? Olid nad ju üsna ühevanused, Yersini eluaastad 1863–1943, Munthel 1857–1949. Seda me siiski teada ei saa, Munthet «Katkus ja kooleras» ei mainita, nii nagu ei nimetata Yersini «San Michele raamatus». Eks Pariis oli suur.

Ent teadlaste maailm jääb Yersinile kitsaks. Võitnud Pariisis tunnustust hiilgava ande ja paari tähelepanuväärse avastusega, saanud Prantsuse kodakondsuse ja garanteerinud endale suurepärased tulevikuväljavaated, soovib Yersin... näha merd. Ja siis mitte ainult näha, vaid seal ka töötada. See on hullus – teine Pasteuri kamba liige Émile Roux püüab Yersinile aru pähe panna: «Jumala pärast, Yersin, tuhanded inimesed oleksid valmis oma õe maha müüma, et siin sinu asemel olla ja sina, Yersin...» (lk 27).