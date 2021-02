Noortekultuuri sünd nutitelefoni vaimust

Tellijale

Räägitud on Soundcloudi räpist, räägitud on mõminaräpist. See viimane on natuke vastuolulisem, aga mingis mõttes justkui külgetõmbavam termin. Eelkõige neile, kes tahavad patroniseerida. Ja patroniseerida tahtjaid on, eriti noortekultuuride puhul.

Mõminaräpp seostub justkui noorukitega, kes ei ütle asju välja otse ja selgelt, nagu näiteks äriinimene eeldaks, vaid mõmisevad midagi segast. Nad justkui ei tahaks kommunikeerida, ennast välja anda ja eelistavad pigem jääda lahti kodeerimata. Seda võib seostada ka ealiste, samuti sotsioloogiliste või tehnoloogiliste iseärasustega. Popkultuuriliselt tähenduslik on ta varemgi olnud – mäletame kasvõi 90ndate algusest Nirvana lugu «Smells Like Teen Spirit» ja seda laulvat passiivse olekuga ja võidunud juustega Kurt Cobaini.

Kuid inimesed räägivad edasi ja nad kasutavad sellist sõna nagu «Lil». Teevad selle üle ka natuke nalja, tögavad, on iroonilised. «Lil» tähendab hip­hopi-keeles väikest. Oma vanuse poolest ongi see skeene väike, osaliste arvult mitte nii väga. Räägitud on klubis Hollywood toimunud pidudest, mis algasid kell viis õhtul ja lõppesid kell 11.

Väikesed inimesed