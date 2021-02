Sagadi mõisa verine fiktiiv-ajalugu

Peale Focki on piirkonna suvisele suursündmusele, ­Kavastu mõisahärra korraldatud suveballile kogunenud piirkonna koorekiht erinevate mõisahärrade ja mõisapreilide näol. Oma ­kohta uhkes seltskonnas otsib ka Saksamaalt tulnud kirikuõpetaja Gruber, kes kirikumõisa elanikuna peab end samale tasemele kuuluvaks kohalike aadlimõisate omanikega. Kuid Saksamaalt on pärit ka uhke peo meelelahutajad, riigisakslastest kuulus lauljanna Anna Maria Engelhart ning koos temaga saabunud ilutulestikumeister.

Kuid põnev juhtum köidab ka ebatavaliste kommetega preili Julianat, kes oma terava silma, kiire tegutsemise ja loogilise mõtlemisega on pidevalt meestest kas sammukese ees või saab kärmelt aru, kui teda püütakse teelt eksi­tada. Kuna kolmik on ka enne kurjamite püüdmisel koostööd teinud, on mõistlik jõud ühendada ning isiklikud emotsioonid ja solvumised alla neelata. Loole annab kelmikat vürtsi juurde see, et noorte aadlike vahel näib olevat ohtralt «suhtesusinat», kuid kas ja kuhu see lõpuks välja jõuab, selgub alles romaani viimases peatükis.