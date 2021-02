Viguriga kaardid: iga vesi jõuab ükskord jõkke...

Eestis tuleb aastas ligi 700 mm sademeid. Osa sellest aurub, osa imbub maasse ja osa liigub otse maapinda mööda veekogudesse. Kuna sademete hulk ületab aurumist poolteist korda, on meil suhteliselt tihe vooluveestik. Kuival perioodil on paljud väiksemad ojad ja kraavid siiski kuivad.

Kaardil on näha palju kuivenduskraave, mis tekitavad mulje vooluveekogude rohkusest, eriti madalamatel aladel. Samas torkab silma ka piirkondi, kus jõgesid pole. Osa nendest on suured rabad, kus vett on küll palju, kuid see on seotud turbasse.