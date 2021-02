Kommentaar: ETV häbeneb Eesti noortekultuuri

Aga mida sobib ETVs prime time’i vööndis näidata? Näiteks seda, kui «Õnne 13» joodikud Lätist viina toovad ja seda joovad. Vat see on tõeline Eesti elu, kõigile hingelähedane ja arusaadav. Aga kui intellektuaal pitsi konjakit võtab, siis on see hirmutav ja arusaamatu. Ja ärge tulge seletama, et «Õnne 13» on paljalt fiktsioon. Allan, Alma jt on juba rohkem eestlased kui paljudki, kellel paberist pass taskus.